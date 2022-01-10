Как изменить мир к лучшему? Главное – захотеть

Именно так считает Глава Республики. Бату Хасиков обсудил меры поддержки молодежи совместно с руководителем профильного Федерального агентства Ксенией Разуваевой. По её словам, сегодня Росмолодежь предоставляет всевозможные инструменты, с помощью которых ребята могут заявить о себе, реализовать важные проекты не только для Калмыкии, но и для России.

Так, Фонд Горчакова принимает заявки на грантовую поддержку НКО; проходят онлайн-викторины «Лига Знаний», победители которой получат призы и путешествие по России. Идет набор в волонтёрскую кампанию финала Лиги Чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и во многие другие крупные спортивные мероприятия.

Также совместно с «Росмолодежью» в Калмыкии планируется запустить программу «Больше, чем работа», участники которой смогут посетить нашу республику, получат возможность трудоустроиться, а также познакомиться с местной культурой.