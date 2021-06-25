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19 июля, 15:53
НовостиПроисшествия

Один человек погиб и еще 11 получили травмы в девяти дорожно-транспортных происшествиях за неделю

Один человек погиб и еще 11 получили травмы в девяти дорожно-транспортных происшествиях за неделю

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сегодня сообщили в Госавтоинспекции Калмыкии. Так, в Элисте в результате столкновения транспортных средств пострадал мотоциклист. Он был доставлен в медучреждение. Еще два происшествия связаны с тем, что водители не справились с управлением.

В ГИБДД отмечают, что, в целом, за первое полугодие, в Калмыкии отмечается снижение числа ДТП, в том числе со смертельным исходом - на 38 с половиной процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 30% уменьшилось и количество случаев управления машиной в состоянии опьянения. При этом количество ДТП, спровоцированных гражданами, повторно севшими за руль нетрезвыми, по-прежнему велико. Свыше ста таких нарушителей привлекли к ответственности только в этом году.

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