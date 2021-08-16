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14 октября, 15:00
НовостиОбщество

Общероссийский Народный фронт объявляет фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку

Общероссийский Народный фронт объявляет фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку

Это должны быть кадры местных жителей, на которых ямы прикрывают подручными средствами, а также демонстрирующие работу дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и провалов после ремонта.

Снимки необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях до 31 декабря. По итогам авторы самых необычных фотографий получат памятные сувениры. Активисты ОНФ обязательно передадут информацию в органы исполнительной власти регионов.

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