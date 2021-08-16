Общероссийский Народный фронт объявляет фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку

Это должны быть кадры местных жителей, на которых ямы прикрывают подручными средствами, а также демонстрирующие работу дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и провалов после ремонта.

Снимки необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях до 31 декабря. По итогам авторы самых необычных фотографий получат памятные сувениры. Активисты ОНФ обязательно передадут информацию в органы исполнительной власти регионов.