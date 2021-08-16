Активным ходом идет ремонт магистралей Октябрьского района

На сегодняшний день проведено фрезерование пришедшего в негодность асфальтобетонного покрытия на дорогах в посëлке Большой Царын. Работы по восстановлению улиц продолжаются в плановом режиме. Далее - очередь автотрассы «Большой Царын - Иджил».

Также в Калмыкии продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Так, на трассе регионального значения «Утта - Юста - Цаган Аман» специалисты профильного министерства регулярно проводят мониторинг работ. В ходе проведенной плановой проверки, они убедились, что укладка верхнего покрытия завершена. На сегодня подрядная организация приступила к обустройству участка.