Обладателями новых автомобилей «Лада Гранта» стали два жителя Калмыкии, состоящие на учете ФСС

Элистинец и житель Кетченеровского района были травмированы в результате несчастного случая во время работы - в 2013 и в 2005 годах.

Сегодня ключи пострадавшим вручил управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Чингиз Иванов. По его словам, автомобили помогают людям продолжать активную жизнь - это средство социальной и трудовой адаптации.

Пресс-служба Фонда соцстрахования РФ по РК сообщает, что автомобиль предоставляется по рекомендации медико-социальной экспертизы. Через 8 лет в собственность владельца передается новый, прежняя машина также остается в распоряжении человека.