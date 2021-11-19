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17 декабря, 19:22
НовостиСоциальная политика

Обладателями новых автомобилей «Лада Гранта» стали два жителя Калмыкии, состоящие на учете ФСС

Обладателями новых автомобилей «Лада Гранта» стали два жителя Калмыкии, состоящие на учете ФСС

Элистинец и житель Кетченеровского района были травмированы в результате несчастного случая во время работы - в 2013 и в 2005 годах.

Сегодня ключи пострадавшим вручил управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Чингиз Иванов. По его словам, автомобили помогают людям продолжать активную жизнь - это средство социальной и трудовой адаптации.

Пресс-служба Фонда соцстрахования РФ по РК сообщает, что автомобиль предоставляется по рекомендации медико-социальной экспертизы. Через 8 лет в собственность владельца передается новый, прежняя машина также остается в распоряжении человека.

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