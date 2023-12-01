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4 декабря, 14:58
Новости

О происшествиях на дорогах республики

За минувшую неделю зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, 22 - получили травмы. Так, 34 летний житель Кетченеровского района управляя автомашиной Лада Гранта, допустил опрокидывание в кювет на трассе» Кетченеры- Иджил – Соленое Займище». От полученных травм мужчина скончался на месте.

За указанный период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 26 нетрезвых водителей.

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