О происшествиях на дорогах республики

За минувшую неделю зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, 22 - получили травмы. Так, 34 летний житель Кетченеровского района управляя автомашиной Лада Гранта, допустил опрокидывание в кювет на трассе» Кетченеры- Иджил – Соленое Займище». От полученных травм мужчина скончался на месте.

За указанный период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 26 нетрезвых водителей.