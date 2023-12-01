Более 6 миллионов рублей жители Калмыкии перевели мошенникам за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в отделения полиции обратились 6 человек, пострадавшие от мошенничества.

Злоумышленник, представляясь руководителем регионального министерства, убедил 56-летнюю элистинку в том, что в организации, в которой они оба работают, произошла утечка персональных данных, в связи чем на нее оформлен кредит. Далее мошенник, оказывая психологическое давление на женщину, убедил её самостоятельно взять кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет». Сумма ущерба составила 5 034 000 руб.

Представляясь сотрудниками банка и полиции, мошенники убедили 60-летнюю жительницу с. Приютное обналичить свои накопления и перевести их на указанный ими счет. Сумма ущерба - 527 000 руб.

58-летняя пенсионерка, под предлогом инвестирования, перевела мошенникам 110 900 руб. Также, под предлогом дополнительного заработка, злоумышленник обманным путем завладел средствами 38-летней элистинки на сумму 129 501 руб.

На 37-летнего жителя с. Троицкое аферисты оформили краткосрочный заем на сумму 8000 руб., а 29-летний элистинец, желая купить компьютерное оборудование, перевел мошеннику 44 080 руб.

Однако, трое жительниц республики, будучи осведомленными из СМИ о фактах мошенничества, не повелись на уловки мошенников и сохранили свои денежные средства.

Полиция Калмыкии в очередной раз напоминает жителям, что специалисты банков, сотрудники правоохранительных органов не просят перевести средства на «безопасный счет». Если вам звонят с неизвестного номера и заводят речь о деньгах, немедленно прервите разговор! Расскажите об этом своим родственникам и знакомым, особенно пожилого возраста!