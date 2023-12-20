21 декабря, 16:01
 3 °C
99,05
90,41
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 декабря, 11:18
Новости

О нововведениях, которые касаются тех, кто планирует стать мамой

О нововведениях, которые касаются тех, кто планирует стать мамой

С 1 января увеличится минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. А с 1 февраля увеличится минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, касается это работающих граждан.

Между тем, с начала года появится возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального соцфонда.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия