О нововведениях, которые касаются тех, кто планирует стать мамой

С 1 января увеличится минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. А с 1 февраля увеличится минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, касается это работающих граждан.

Между тем, с начала года появится возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального соцфонда.