Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ начал работу в новом составе

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В Общественной палате РФ состоялось заседание Координационного совета, который объединил представителей семи коммуникационных индустрий: коммуникационного анализа и исследований общественного мнения, маркетинговых услуг, политических коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, событийных коммуникаций, цифровых коммуникаций. В обновленном составе Совета представлены 29 ведущих ассоциаций сферы коммуникаций страны.

В рамках заседания обсудили план работы Совета на 2024 год, вопрос о включении коммуникаций в число креативных (творческих) индустрий, проект изменений федерального закона «О рекламе» в части законодательного регулирования маркировки рекламы.

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов, в приветственном слове отметил важность коммуникаций для всех сфер общественной жизни.

«За три года работы Совета удалось разработать классификатор коммуникаций, провести исследование рынка коммуникаций, создана карта экосистемы коммуникационной отрасли, разработана этическая хартия коммуникационных индустрий. На начало 2023 года объём рынка коммуникаций России превышает 1,5 трлн рублей, это огромная цифра», — подчеркнул Рифат Сабитов.