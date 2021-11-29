23 декабря, 22:26
Новый год - это время чудес. Всероссийский проект «Мечтай со мной» сегодня организовал акцию «Ёлка желаний»
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Впервые в ней приняла участие и Общественная палата Калмыкии. Активисты поставили задачу – порадовать детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и других ребят, попавших в трудную ситуацию.
К общественникам присоединились предприниматели и политические деятели. Они исполнили желание 27 детей.
В списке игрушки, наборы для творчества, музыкальные инструменты.