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23 декабря, 22:26
НовостиСоциальная политика

Новый год - это время чудес. Всероссийский проект «Мечтай со мной» сегодня организовал акцию «Ёлка желаний»

Новый год - это время чудес. Всероссийский проект «Мечтай со мной» сегодня организовал акцию «Ёлка желаний»

Впервые в ней приняла участие и Общественная палата Калмыкии. Активисты поставили задачу – порадовать детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и других ребят, попавших в трудную ситуацию.

К общественникам присоединились предприниматели и политические деятели. Они исполнили желание 27 детей.

В списке игрушки, наборы для творчества, музыкальные инструменты.

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