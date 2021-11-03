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8 декабря, 22:44
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Новая программа Минпросвещения - способ достичь максимального уровня трудоустройства выпускников учреждений СПО

Новая программа Минпросвещения - способ достичь максимального уровня трудоустройства выпускников учреждений СПО

Это главные цели программы подготовки кадров «Профессионалитет».

Сегодня об этом говорили в ходе встречи предпринимателей, представителей ССУЗов и профильных ведомств. Например, в торгово-технологическом колледже сейчас учатся 553 студента. Но только половина выпускников учреждения находят работу на предприятиях малого и среднего бизнеса, а этого недостаточно.

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