Новая программа Минпросвещения - способ достичь максимального уровня трудоустройства выпускников учреждений СПО

Это главные цели программы подготовки кадров «Профессионалитет».

Сегодня об этом говорили в ходе встречи предпринимателей, представителей ССУЗов и профильных ведомств. Например, в торгово-технологическом колледже сейчас учатся 553 студента. Но только половина выпускников учреждения находят работу на предприятиях малого и среднего бизнеса, а этого недостаточно.