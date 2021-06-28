Найдена причина, по которой деревья столицы теряют листву

Сегодня представители городской администрации провели визуальное обследование зеленых насаждений, которые подверглись атаке ильмовых листоедов. Причем очаги обнаружены не только в парковой зоне столицы, но и по всей Элисте. Есть угроза массового размножения вредителя, уничтожающих листья вязов, говорят активисты ОНФ, которые обратились в министерство природных ресурсов и окружающей среды региона с просьбой провести обследование и обработку деревьев от паразитов. Нашествие насекомых обеспокоенные горожане заметили еще в начале июля. А все потому, что по непонятным причинам вязы скинули листву в разгар лета. Свои обращения к экологам они разместили в соцсетях. В Элисте уже побывали специалисты центра защиты леса из Волгограда, которые подтвердили факт поражения вязов прожорливыми жучками.