20 июля, 17:44
 34 °C
87,77
74,49
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 июля, 20:30
НовостиЭкология

Найдена причина, по которой деревья столицы теряют листву

Найдена причина, по которой деревья столицы теряют листву

Сегодня представители городской администрации провели визуальное обследование зеленых насаждений, которые подверглись атаке ильмовых листоедов. Причем очаги обнаружены не только в парковой зоне столицы, но и по всей Элисте. Есть угроза массового размножения вредителя, уничтожающих листья вязов, говорят активисты ОНФ, которые обратились в министерство природных ресурсов и окружающей среды региона с просьбой провести обследование и обработку деревьев от паразитов. Нашествие насекомых обеспокоенные горожане заметили еще в начале июля. А все потому, что по непонятным причинам вязы скинули листву в разгар лета. Свои обращения к экологам они разместили в соцсетях. В Элисте уже побывали специалисты центра защиты леса из Волгограда, которые подтвердили факт поражения вязов прожорливыми жучками.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия