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20 июля, 21:27
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10 ребят получат возможность бесплатно обучаться в ИТ-лагере

10 ребят получат возможность бесплатно обучаться в ИТ-лагере

Министерство цифрового развития Калмыкии и детский киберспортивный лагерь "Cyber Camp" объявляют конкурс для будущих программистов. С 16 по 26 августа
в обновлённом детском лагере «Лесная сказка» в Яшалтинском районе пройдёт киберсмена первого IT-лагеря Калмыкии, педагогами которой станут ведущие IT-специалисты Калмыкии и Москвы.

За две недели участники лагеря обучатся графическому дизайну, WEB-дизайну, моделированию и печати в 3D и программированию, в том числе и олимпиадному.

10 путевок рассчитаны на ребят от 10 до 15 лет. 5 из предназначены тем, кто проявил себя в области компьютерных наук - победители или призеры олимпиад по информатике и программированию муниципального уровня или выше. Упор в их обучении будет сделан на подготовку к предстоящим олимпиадам. Другая половина путевок даст юным творцам, а именно победителям и призерам конкурсов и выставок, раскрыть себя в изобразительном искусстве по-новому, с помощью компьютерной графики.

А с условиями конкурса можно ознакомиться на странице Министерства цифрового развития Калмыкии в инстаграме. 

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