Надзорные органы проверят рост цен в Калмыкии

В среднем, повышение по товарам всех категорий пока зафиксировано на уровне 10 процентов. Но, как показывает практика, на отдельные продукты рост стоимости, все же, регистрируется. Ранее крупнейшие торговые сети, по предложению Федеральной антимонопольной службы, добровольно ограничили наценку в 5 процентов на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Граждане могут обратиться в надзорные органы по телефону горячей линии 8-847-224-23-33.