Изучать калмыцкий язык в игровой форме в электронном формате

Идея воплощена в реальность, благодаря совместной деятельности Центра развития калмыцкого языка и Школы программирования «Кибергении».

О масштабном проекте рассказали журналистам их руководители Геннадий Корнеев и Аркадий Муниев. Игра появилась на онлайн-платформе мирового масштаба – РОБЛОКС, у которой более 200 миллионов активных пользователей в месяц.

Создаются и другие IT-проекты, в первую очередь, это Яндекс-переводчик, а также синтезатор речи и онлайн-курсы по калмыцкому языку. Продолжается работа и по цифровизации уникальных памятников на Тодо бичиг. Важная часть – создание шрифтов – уже полностью завершена.