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30 марта, 11:30
НовостиЭкология

На землях Лесного фонда Калмыкии начался пожароопасный сезон

На землях Лесного фонда Калмыкии начался пожароопасный сезон

Об этом сообщают в профильном ведомстве. Он начался 28 марта и продлится до наступления осенней дождливой погоды. А также до установления минусовой среднесуточной температуры воздуха или образования снежного покрова на территории республики.

По данным Минприроды, основной виновник лесных пожаров – человек – его небрежность при пользовании огнем во время работы или отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод. В этот период запрещается бросать спички, окурки, разводить костер и оставлять его без присмотра, поджигать камыш.

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