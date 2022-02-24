На землях Лесного фонда Калмыкии начался пожароопасный сезон

Об этом сообщают в профильном ведомстве. Он начался 28 марта и продлится до наступления осенней дождливой погоды. А также до установления минусовой среднесуточной температуры воздуха или образования снежного покрова на территории республики.

По данным Минприроды, основной виновник лесных пожаров – человек – его небрежность при пользовании огнем во время работы или отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод. В этот период запрещается бросать спички, окурки, разводить костер и оставлять его без присмотра, поджигать камыш.