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14 мая, 07:15
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На территории Ики-Бурульского района Калмыкии локализован очаг саранчовых вредителей

На территории Ики-Бурульского района Калмыкии локализован очаг саранчовых вредителей

Площадь распространения составила 2 гектара.

В Минсельхозе отметили, что всего по Республике на текущую дату обследовано 155 тыс.га. Выявлено заселение с превышением экономического порога вредоносности на площади 4,17 тыс.га. Обработки проведены на площади 2,4 тыс.га. Задействовано 20 ед. техники, в том числе 1 авиа.

Активно проводят обработки Ики-Бурульский, Целинный и Черноземельский районы.

Минсельхозе Калмыкии продолжает работать «Горячая линия», на которую можно сообщить об очагах саранчивых и получить консультацию по вопросам борьбы с вредителями.

Видео: Министерства сельского хозяйства Калмыкии

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