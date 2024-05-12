Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей калмыцкого села Вознесеновка о нарушении их прав

В Информационный центр Следкома России обратился местный житель в связи с отсутствием водоснабжения. В региональном управлении Следкома начали процессуальную проверку. С апреля 2024 года в дома жильцов Вознесеновки не поступает вода. Несмотря на выделение в 2023 году денежных средств, до настоящего времени мер к ремонту водопроводных труб не принято.

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Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Калмыкии Баиру Араеву представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.