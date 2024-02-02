На кордоне «Ацан – Худук» заповедника «Черные земли» обжился четырехмесячный щенок
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Он рыжеватого окраса, потому ему дали кличку «Шара». Растущий молодой организм щенка требует активных игр, и в качестве спарринг-партнера Шара часто играется с кошкой Машей – потомка диких степных котов.
Пришедшие на кордон флегматичные после гона старые рогали тоже стали для Шары на какое-то время партнерами для игр и совместного времяпровождения.
Видео: Заповедник "Черные земли"