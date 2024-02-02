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5 февраля, 10:49
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Буддийские святыни трех регионов планируют связать туристическим маршрутом

Буддийские святыни трех регионов планируют связать туристическим маршрутом

В России может появиться туристический маршрут, связывающий буддийские центры и святыни трех регионов. Об этом сообщили в правительстве Республики Тыва.

По его данным, разработка маршрута начнется в этом году в рамках соглашений, заключенных Агентством по туризму Тувы с аналогичными структурами исполнительной власти республик Калмыкия и Бурятия. «Точки маршрута будут обсуждаться с туроператорами исходя из транспортной доступности и популярности»,— говорится в сообщении.

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