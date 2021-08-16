На базе КалмГУ будет создан региональный консорциум

Сегодня руководством опорного ВУЗа подписано трехстороннее соглашение с министерством цифрового развития и компанией Ростелеком. Как было озвучено, конкуренция на рынке квалифицированных кадров в этой сфере высока. И не только внутри страны. Новая площадка объединит усилия – высшего образования, индустриального партнера, органов исполнительной власти. И станет мощным фундаментом для развития многих направлений. Это, прежде всего, подготовка специалистов, продуктов, которые необходимо внедрять в работу, получение теоретических и практических знаний, отметил ректор Бадма Салаев.

На базе КалмГУ уже растят кадры в области информационной безопасности. Также ВУЗ привлекает партнеров с точки зрения последующего трудоустройства. Так, 2 московские компании уже приступили к сотрудничеству с университетом по подготовке IT-специалистов.