«Чужие ошибки». Курсанты автошкол региона сегодня прошли краш-курс от ГИБДД

Место проведения мероприятия выбрано не случайно – это автомобильная стоянка при Целинном РОВД, где находятся транспортные средства, которые когда-то становились участниками дорожно-транспортных происшествий.

У каждой автомашины своя история ДТП - в одних люди погибли, некоторые из них - по причине алкогольного опьянения, в других - получили ранения различной степени тяжести. Будущим водителям рассказали о том, как произошло то или иное происшествие и какие ошибки допустили водители.

Напомним, что в этом году на территории региона зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, в которых 42 человека погибло, более четырехсот пострадали.