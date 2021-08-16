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14 октября, 17:20
НовостиОбществоОбразование

«Чужие ошибки». Курсанты автошкол региона сегодня прошли краш-курс от ГИБДД

«Чужие ошибки». Курсанты автошкол региона сегодня прошли краш-курс от ГИБДД

 Место проведения мероприятия выбрано не случайно – это автомобильная стоянка при Целинном РОВД, где находятся транспортные средства, которые когда-то становились участниками дорожно-транспортных происшествий.

У каждой автомашины своя история ДТП - в одних люди погибли, некоторые из них - по причине алкогольного опьянения,  в других -  получили ранения различной степени тяжести. Будущим водителям рассказали о том, как произошло то или иное происшествие и какие ошибки допустили водители.

Напомним, что в этом году на территории региона зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, в которых 42 человека погибло, более четырехсот пострадали.

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