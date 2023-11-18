На базе КалмГУ будет открыт военный учебный центр

Калмыкия вошла в число 9 регионов, где они появятся. Об этом стало известно по итогам расширенного заседания Коллегии Минобороны России. Одна из ведущих задач центров — подготовка студентов по конкретным военно-учетным специальностям, а также проведение воспитательной работы и военно-профессиональной ориентации молодежи.

Отметим, учебные заведения создаются по поручению президента. С учетом 9 новых их общее число возрастет до 137 и охватит 82 региона страны.