Глава Калмыкии Бату Хасиков с рабочим визитом посетил республику Марий Эл

Вместе с руководителем региона Юрием Зайцевым они обсудили основные пути взаимодействия в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве.

«Одно из ключевых направлений – сельское хозяйство», - отметил Бату Хасиков и добавил, что у Калмыкии - большой потенциал в сфере торговли. Сельхозпродукция региона является экологически чистой, одной из востребованных на российском рынке.

Также были намечены планы по обмену опытом в туризме, культуре и образовании.