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23 ноября, 08:59
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Глава Калмыкии Бату Хасиков с рабочим визитом посетил республику Марий Эл

Глава Калмыкии Бату Хасиков с рабочим визитом посетил республику Марий Эл

Вместе с руководителем региона Юрием Зайцевым они обсудили основные пути взаимодействия в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве.

«Одно из ключевых направлений – сельское хозяйство», - отметил Бату Хасиков и добавил, что у Калмыкии - большой потенциал в сфере торговли. Сельхозпродукция региона является экологически чистой, одной из востребованных на российском рынке.

Также были намечены планы по обмену опытом в туризме, культуре и образовании.

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