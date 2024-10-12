Минстрой РК сообщает, что с 1 ноября текущего года обязательно страхование гражданской ответственности перевозчиков пассажиров (ОСГОП).

В случае отсутствия полиса, действие разрешения на перевозку будет приостановлено, а через 30 дней аннулировано. Также предусмотрены штрафы: от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до одного миллиона рублей для юридических лиц. Поэтому до 1 ноября необходимо получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров.

Для оформления полиса ОСГОП, поясняют в Минстрое РК, необходимо обратиться в страховые компании и предоставить сведения в Минстрой РК лично в отдел либо через портал Госуслуг.