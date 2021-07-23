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11 августа, 18:05
НовостиКультура

Министерством культуры и туризма республики подведены итоги конкурса «Тодо бичиг»

Министерством культуры и туризма республики подведены итоги конкурса «Тодо бичиг»

Он был приурочен к празднованию Дня Республики Калмыкия. Главная цель челленджа - это продвижение и популяризация старокалмыцкой письменности среди населения. Участник должен был написать свое имя на Тодо бичиг, сфотографировать  и записать весь творческий процесс на видео.

Всего за весь период принято 58 заявок. Конкурсной комиссией были допущены 23 участника, правильно выполнившие все условия. С помощью генератора случайных чисел определен победитель,  им стал Данзан Эрктн. В качестве приза он получит сертификат, на средства которого сможет поехать в Монголию.

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