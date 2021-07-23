Министерством культуры и туризма республики подведены итоги конкурса «Тодо бичиг»

Он был приурочен к празднованию Дня Республики Калмыкия. Главная цель челленджа - это продвижение и популяризация старокалмыцкой письменности среди населения. Участник должен был написать свое имя на Тодо бичиг, сфотографировать и записать весь творческий процесс на видео.

Всего за весь период принято 58 заявок. Конкурсной комиссией были допущены 23 участника, правильно выполнившие все условия. С помощью генератора случайных чисел определен победитель, им стал Данзан Эрктн. В качестве приза он получит сертификат, на средства которого сможет поехать в Монголию.