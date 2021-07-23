Калмыцкие атлеты вернулись с V Летней спартакиады молодёжи России по боксу

В мероприятии, которое проходило в столице Башкортостана, принимали участие 125 спортсменов из 33 регионов страны. В их числе и представители Калмыкии – Эльдар Хараев и Богдан Ильзитинов. Последнему удалось завоевать бронзовую медаль турнира.

А ещё один уроженец Калмыкии – Арлтан Абушинов, который сейчас представляет Санкт-Петербург, стал золотым медалистом соревнований. Каким трудом достались медали, и какие планы у спортсменов на будущее узнал наш корреспондент Церен Банинов.

Любовь к боксу привил отец, рассказывает Арлтан. В 11 лет решил, что свяжет жизнь со спортом. На триумфальном Чемпионате мира был абсолютно уверен в своих силах, да и опыта хватало. Это помогло победить в принципиальном матче: в финале Абушинов одолел соперника из Чечни, чемпиона молодёжного Первенства страны. Тогда Арлтан должен был встретиться с ним на ринге, и возможно, стал бы золотым медалистом, но помешала травма. В этот раз задачу выполнил.

Сейчас все мысли Арлтана о Чемпионате России. Главное событие в мире отечественного бокса состоится в Кемерово, 25 августа. Там же защищать честь Калмыкии будет Богдан Ильзитинов, ставший на прошедшем мировом Первенстве среди кадетов только третьим. Так что, есть куда стремиться.

Особое внимание - физической подготовке. Даже в свободное время Богдан Ильзитинов не пропускает тренировки. И не упускает возможности отточить мастерство вместе с чемпионом. Но, помимо этого, калмыцкий боксер занимается плаванием и накручивает километры на велосипеде.

После Чемпионата России спортсмена ждёт отдых. С февраля Богдан принял участие в 6 турнирах. И на каждом становился призером. Но сначала и Ильзитинову, и Абушинову нужно успешно выступить в Кемерово.