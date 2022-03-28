«Мечта ветерана»

В стремлении исполнить желания участников Великой Отечественной войны, этот всероссийский социальный проект объединил разные регионы России.

Создатель проекта -Ярослав Селютин считает, что недостаточно поздравлять людей, совершивших подвиг ради спасения своего народа, открытками и цветами раз в году. У каждого из них есть мечта или реальные потребности, которые каждый смог бы помочь реализовать.

На сайте «Мечтаветерана.рф» пожилые люди оставляют свои заявки, после чего любой желающий может откликнуться на их запрос и оказать посильную помощь. Кроме того, на сайте можно разместить рассказ о знакомом ветеране, живущем в одном с вами городе или селе.