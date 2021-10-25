Более 300 миллионов рублей выдано малым и средним бизнес-организациям Калмыкии

Льготные микрозаймы - это одна из мер поддержки субъектов предпринимательства, разработанных российским Правительством для наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Кредиты предоставляют и самозанятым. Какими еще инструментами господдержки на развитие бизнеса можно воспользоваться, узнавала сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Благодаря новому оборудованию здесь смогли расширить ассортимент и увеличить объемы производства. Пельменный аппарат в день производит более семисот килограммов полуфабрикатов. На старом - выходило в семь раз меньше, - говорит заведующая цехом Алла Бадмаева. Стоимость производственного агрегата - более двух миллионов рублей. Приобрели его за счет микрозайма – это одна из мер поддержки предпринимателей в период пандемии. Субсидия выдается на срок до трех лет с возможностью отсрочки до полугода. Размер поручительства не может превышать 70 процентов от суммы обязательства заемщика.

На 5 миллионов рублей, а это почти максимальная сумма микрозайма, здесь смогли модернизировать производство. Закупили 4 вида оборудования, приобрели автофургон для перевозки продукции. Это – мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Товары пользуются спросом. «Во время пандемии каждая копейка в обороте», - говорит и главный технолог Светлана Орусова.

Микрозаймы востребованы и среди самозанятых. Они могут получить до полумиллиона рублей. Всего выдано уже свыше 230 займов на сумму более трехсот миллионов рублей.

Во время пандемии меры поддержки малому и среднему бизнесу распространяется и в части возмещения 50 процентов произведенных платежей за электроэнергию, а также первый взнос при заключении договора лизинга. Сейчас идет заключительный этап приема заявок на субсидии.

По данным Республиканского агентства финансовой поддержки предпринимателей, еще трое бизнесменов в регионе смогли воспользоваться кредитами под поручительство на общую сумму – 58 миллионов.

Такие меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии, считают специалисты Минэк, позволяют стимулировать предпринимательскую активность, сохранять производство, а значит, занятость сотрудников и развивать хозяйственную деятельность в республике. Местного бизнесу снижены налоги, введены новые льготы для предприятий. А некоторым производителям это позволило выйти за пределы внутреннего рынка. И уже свою продукцию они отправляют на экспорт. Таким образом, калмыцкому бизнесу стало выгоднее выйти из тени, чтобы удержаться на плаву в период пандемии и получить прививку.