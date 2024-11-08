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11 ноября, 14:25
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Лауреты конкурса «Свет души моей» живут в поселке Чкаловский

Лауреты конкурса «Свет души моей» живут в поселке Чкаловский

По итогам Всероссийского заочного конкурса для взрослых «Свет моей души» ансамбль "Седклин айс" из поселка Чкаловский Кетченеровского района стал лауреатом I степени в номинации «Хоровое пение».

Но это не единственная победа сельских артистов. Участницы ансамбля завоевали звания лауреатов и в номинация декоративно-прикладного искусства, художественного слова, эстрадном вокале и других. В число лауреатов вошли Антонина Барлыкова, Светлана Болдырева, Лидия Хонинова, Кермен Лиджиева, Наталья Кукаева, Софья Бембеева.

Кермен Богаевой получила Благодарственное письмо от организаторов конкурса за подготовку участников и весомый вклад в сохранение культурных ценностей.

Главный приз конкурса - сертификат на бесплатное участие в одной из номинаций во II Всероссийском конкурсе «Свет моей души» выиграла Галина Овадаева.

Фото: Кетченеры - сердце Калмыкии

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