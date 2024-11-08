Анастасия Соятиева - серебряный призёр чемпионата России по рукопашному бою

В Москве в чемпионате России по рукопашному бою Анастасия Соятиева из военно-спортивного патриотического клуба «МОРПЕХ» Калмыкии провела впечатляющие поединки с соперницами из Калининграда и Санкт-Петербурга, с явным преимуществом одержав досрочные победы.

В финале уступила более сольной сопернице, завоевала серебряную медаль чемпионата России.

Соревнование по рукопашному бою среди мужчин и женщин состоялось в спортивном комплексе «Московский центр боевых искусств». В нем приняли участие 262 спортсмена из 39 субъектов РФ. Чемпионы и призеры будут включены в состав сборной России на 2025 год для подготовки к международным соревнованиям.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК