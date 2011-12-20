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24 февраля, 14:36
НовостиСельское хозяйство

Лаганский камыш может стать доступным кормом для сельхозживотных

Лаганский камыш может стать доступным кормом для сельхозживотных

С таким предложением в Фонд развития Калмыкии обратился местный предприниматель с опытом реализации проектов в области производства кормов в других регионах. Для решения данной проблемы бизнесмен предлагает организовать экспериментально-производственную площадку по гранулированию грубых кормов: камыша. Лабораторные исследования, организованные предпринимателем, показали, что по физико-химическому составу камыш немногим уступает зарубежной травосмеси. Подключив к данной задаче специалистов Калмыцкого государственного университета, можно создать оптимальный рацион на базе гранулированного камыша.

Стоит отметить, что такое производство уже существовало на территории Калмыки в эпоху СССР.  Сейчас, с помощью Индивидуальной программы социально-экономического развития, появилась надежда на восстановление данной отрасли. Теперь у нас есть мощный инструмент стратегического развития всей республики. Согласно ему, мы реализуем не только социально-значимые проекты, но и утверждаем инструменты для поддержки и развития экономики в целом», - отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Производство предлагается организовать в селе Северное Лаганского района. Стоимость реализации первой очереди проекта составляет 112 миллионов рублей, второй – около 100 миллионов рублей, при этом весь проект предполагает создание 80 новых рабочих мест, что поможет привлечь в район молодых специалистов.

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