Директором Республиканской спортивной школы олимпийского резерва стал Максим Тюмидов

Он воспитанник спортивного учреждения. 29-летнему Максиму Тюмидову необходимо показывать высокий результат на турнирах и соревнованиях и решать текущие задачи.

Коллектив из 12 тренеров, у которых занимается около 350 воспитанников, требует постоянного внимания. О планах и задачах нового руководителя расскажем в 14.30.