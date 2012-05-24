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24 февраля, 13:29
НовостиСпорт

Директором Республиканской спортивной школы олимпийского резерва стал Максим Тюмидов

Директором Республиканской спортивной школы олимпийского резерва стал Максим Тюмидов

Он воспитанник спортивного учреждения. 29-летнему Максиму Тюмидову необходимо показывать высокий результат на турнирах и соревнованиях и решать текущие задачи.
Коллектив из 12 тренеров, у которых занимается около 350 воспитанников, требует постоянного внимания. О планах и задачах нового руководителя расскажем в 14.30.

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