«Коробку храбрости» установили сегодня в Республиканском детском медицинском центре

До 30 ноября в нее можно поместить конструкторы, наборы для творчества, куклы и пазлы. Они будут переданы детям, находящимся на лечении в стационарах. Все товары должны быть упакованы, чтобы исключить попадание микробов и вирусов в лечебницы. Кроме того, не принимаются мягкие игрушки, они могут вызвать аллергию у юных пациентов.

Акция организована региональным отделением партии «Единая Россия». Сегодня ее представители поздравили сотрудников детской больницы с профессиональным праздником - Днём педиатра. По словам главного врача РДМЦ Светланы Манджиевой, в республике сегодня ощущается острая нехватка детских врачей. В Элисте – их всего 24. Потому профессия педиатра остается одна из самых востребованных.