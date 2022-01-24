Ко Дню защитника Отечества в стенах Национального музея им. Пальмова организован ряд экспозиций

В одной из них – разместили уникальный экспонат - подлинное знамя 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Среди посетителей и учащиеся столичных школ, которые с интересом знакомятся с материалами, повествующими о героических страницах истории Великой Отечественной войны.

Маргарита Джушхинова из тех, кто увлечен историей. Посетила множество выставок, организованных в стенах музея. Особый трепет у школьницы вызывают экспозиции, посвященные страницам Великой Отечественной войны. Помимо вещей, принадлежавших настоящим героям, здесь собраны уникальные письма и документы – свидетельствующие о подвиге советских солдат, беззаветно преданных своей Отчизне.

А вот внимание мальчишек больше привлекает настоящее боевое оружие. Здесь дети воочию видят то, о чем на уроках им только рассказывают.

Огромный интерес у детей вызывает подлинное знамя легендарной 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Уникальныйэкспонат хранится в Музее вооруженных сил министерства обороны России.

Национальный музей также проводит передвижные выставки, посвященные празднику весны -Цаган Сар.