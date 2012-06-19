Калмыкия значительно расширяет маршрутную сеть воздушных перевозок

Это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета. В то же время сокращается региональное субсидирование отрасли, об этом сообщают в пресс-службе Главы республики. Уже в марте открываются рейсы два раза в неделю по направлениям – МинВоды и Ростов-на-Дону. А в июне - в Сочи. Это существенно повысит транспортную доступность Калмыкии, расширит возможности внутреннего и международного туризма. Но, главное, скажется на удобстве и комфорте жителей и гостей региона. Напомню, сейчас самолеты летают из Элисты в Москву и Санкт-Петербург.