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9 февраля, 22:37
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Дефицит питьевой воды в регионе и вопрос обводнения всей территории Калмыкии - главная тема, которая была обсуждена в министерстве природных ресурсов республики

Дефицит питьевой воды в регионе и вопрос обводнения всей территории Калмыкии - главная тема, которая была обсуждена в министерстве природных ресурсов республики

Дефицит питьевой воды в регионе и вопрос обводнения всей территории Калмыкии - главная тема, которая была обсуждена в министерстве природных ресурсов республики с руководителем федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. Встреча состоялась в день приезда Михаила Мишустина, который побывал на объектах водоснабжения. Проект схемы обводнения региона, разработанный в недрах министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии, и министерства ЖКХ позволит кардинально изменить ситуацию в одном из засушливых регионов России. Масштабный проект будет реализован благодаря индивидуальной программе развития республики и с помощью федерального центра. По данным профильного министра Очира Джамбинова, первоочередной задачей является доразведка и переоценка всех имеющихся на сегодняшний момент месторождений подземных вод.

В последний раз эта работа была проведена почти 40 лет назад. За это время объем паводковых вод значительно сократился, а именно они являются основным источником питания для подземных месторождений воды. На это повлияло изменение климатических условий, малоснежные зимы и дефицит осадков.

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