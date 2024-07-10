Калмыкия заняла шестое место среди регионов России по темпу роста собственных доходов

Также лидирующую позицию занимает среди регионов Южного федерального округа. Это по итогам 2023 года.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Правительство республики. Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 30 процентов по сравнению с 2022 годом и составили свыше 11 миллиардов рублей.

Рост доходов обеспечен увеличением поступлений от налога на прибыль организаций и применением предпринимателями упрощенной системы налогообложения.