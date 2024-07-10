Калмыкия заняла шестое место среди регионов России по темпу роста собственных доходов
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Также лидирующую позицию занимает среди регионов Южного федерального округа. Это по итогам 2023 года.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба Правительство республики. Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 30 процентов по сравнению с 2022 годом и составили свыше 11 миллиардов рублей.
Рост доходов обеспечен увеличением поступлений от налога на прибыль организаций и применением предпринимателями упрощенной системы налогообложения.