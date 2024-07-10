Элистинцы могут получать качественное лечение после травм и повреждений с помощью аппаратов нового поколения

Фото: Минздрав Калмыкии

В отремонтированном кабинете ЛФК физиотерапевтического отделении городской поликлиники установлено современное оборудование. Оно поступило в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». предназначены для разработки коленного, тазобедренного и голеностопного суставов.

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, тренажёр с вибрационной платформой стационарный помогает расслабить мышцы и разогнать лимфу.

Также имеются беговая дорожка с биологической обратной связью, имитатор ходьбы, аппарат для функциональной многоканальной электростимуляции.