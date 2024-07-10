Элистинцы могут получать качественное лечение после травм и повреждений с помощью аппаратов нового поколения
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Фото: Минздрав Калмыкии
В отремонтированном кабинете ЛФК физиотерапевтического отделении городской поликлиники установлено современное оборудование. Оно поступило в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». предназначены для разработки коленного, тазобедренного и голеностопного суставов.
Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, тренажёр с вибрационной платформой стационарный помогает расслабить мышцы и разогнать лимфу.
Также имеются беговая дорожка с биологической обратной связью, имитатор ходьбы, аппарат для функциональной многоканальной электростимуляции.