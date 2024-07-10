12 июля, 16:28
 33 °C
95,68
87,99
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 июля, 12:03
НовостиСобытие

Элистинцы могут получать качественное лечение после травм и повреждений с помощью аппаратов нового поколения

Элистинцы могут получать качественное лечение после травм и повреждений с помощью аппаратов нового поколения

Фото: Минздрав Калмыкии

В отремонтированном кабинете ЛФК физиотерапевтического отделении городской поликлиники установлено современное оборудование. Оно поступило в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». предназначены для разработки коленного, тазобедренного и голеностопного суставов.

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, тренажёр с вибрационной платформой стационарный помогает расслабить мышцы и разогнать лимфу.

Также имеются беговая дорожка с биологической обратной связью, имитатор ходьбы, аппарат для функциональной многоканальной электростимуляции.

ex9pm0cfmk8

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия