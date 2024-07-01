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3 июля, 12:54
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Калмыкия за счет федеральных средств отремонтирует три детских лагеря

Калмыкия за счет федеральных средств отремонтирует три детских лагеря

Республика стала победителем конкурсного отбора на получение субсидий на проведение ремонта. На эти цели будет выделено более 62-х миллионов рублей. В следующем году на обновление лагеря Родничок в Кетченеровском районе будет направлено свыше 34-х миллионов. Лесную сказку отремонтируют в 2026.

Там почти на 7 миллионов рублей проведут не только ремонт зданий, но и прилегающей территории и обновят инфраструктуру. А в Лагере Сайгочонок Целинного района уже завершили первый этап работы. Благодаря субсидии в 9 млн 408 тысяч рублей полностью обновили пищеблок.

Также здесь заменили кровлю, все инженерные системы. Сейчас продолжается второй этап капитального ремонта. На его проведение выделено более 21-го млн рублей.

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