Калмыкия за счет федеральных средств отремонтирует три детских лагеря

Республика стала победителем конкурсного отбора на получение субсидий на проведение ремонта. На эти цели будет выделено более 62-х миллионов рублей. В следующем году на обновление лагеря Родничок в Кетченеровском районе будет направлено свыше 34-х миллионов. Лесную сказку отремонтируют в 2026.

Там почти на 7 миллионов рублей проведут не только ремонт зданий, но и прилегающей территории и обновят инфраструктуру. А в Лагере Сайгочонок Целинного района уже завершили первый этап работы. Благодаря субсидии в 9 млн 408 тысяч рублей полностью обновили пищеблок.

Также здесь заменили кровлю, все инженерные системы. Сейчас продолжается второй этап капитального ремонта. На его проведение выделено более 21-го млн рублей.