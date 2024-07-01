Сегодня Калмыцкая делегация принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси и 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Народный Хурал Калмыкии

Ее возглавляет Председатель Народного Хурала Республики Артем Михайлов. Калмыцких парламентариев тепло встречал Председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Беларусь по международным делам Сергей Рачков.

Законодатели обсудили некоторые моменты в работе, Артем Михайлов передал поздравления от имени Главы Калмыкии Бату Хасикова, депутатов и вручил подарки с изображением символов калмыцкой степи -тюльпанов. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для нас россиян- отметил спикер парламента.

По его словам, День независимости Белоруссии это больше, чем просто государственный праздник. Это торжество Победы, это гордость за воинов -освободителей, героев современности, которые сегодня также самоотверженно защищают суверенность нашей страны, это символ сплоченности народов и историческая общность народов России и Белоруссии.

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые годы Великой Отечественной, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений, подчеркнул спикер.

В память об этом событии и героях-победителях - торжественные мероприятия по всей республике. С утра прошли парадные расчеты и ряды военной техники. Большая праздничная программа планируется до конца дня.

Сегодня вспоминают тех, кто ценою своей жизни защищал города и населенные пункты Беларуси.Свой вклад внесли и уроженцы Калмыкии. Петр Леонтьев - освободитель Витебска. Там он принимал участие в торжествах, посвященное 1050 –летию города.