Калмыкия возродит былую славу как нефтедобывающий регион

Сообщил Глава региона на международной выставке-форуме «Россия». Начатые еще несколько лет назад геологоразведочные работы по поиску новых месторождений углеводородного сырья идут к завершению. К 2025 году официально будут объявлены запасы ископаемых.

Между тем, на сегодня разведано от двух до восьми процентов запасов углеводородов. Оценка ресурсной базы, по данным экспертов, порядка 19 млрд тонн условного топлива. Наращивая темпы разведки, и переработки ископаемых, будем способствовать развитию экономического роста республики, заключил Бату Хасиков.