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15 декабря, 13:50
Новости

Главный финансовый документ региона принят на трехлетний период

Главный финансовый документ региона принят на трехлетний период

Его утвердили сегодня на очередной сессии Народного Хурала. Также скорректирован бюджет на текущий год. Внесение изменений обусловлено фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов в республиканскую казну, а также объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходы пойдут на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, систему образования, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда и дорожное хозяйство.

Также сегодня спикер калмыцкого парламента Артем Михайлов представил коллегам нового депутата Виктора Эльдеева. Он – главный врач районной больницы, более 30 лет работал на ответственных участках. Занимал должность Председателя Собрания депутатов Октябрьского РМО двух созывов. Эльдееву вручили удостоверение и нагрудный знак.

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