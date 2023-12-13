Главный финансовый документ региона принят на трехлетний период

Его утвердили сегодня на очередной сессии Народного Хурала. Также скорректирован бюджет на текущий год. Внесение изменений обусловлено фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов в республиканскую казну, а также объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходы пойдут на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, систему образования, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда и дорожное хозяйство.

Также сегодня спикер калмыцкого парламента Артем Михайлов представил коллегам нового депутата Виктора Эльдеева. Он – главный врач районной больницы, более 30 лет работал на ответственных участках. Занимал должность Председателя Собрания депутатов Октябрьского РМО двух созывов. Эльдееву вручили удостоверение и нагрудный знак.