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3 марта, 13:16
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Калмыкия в преддверии весенних полевых работ

Калмыкия в преддверии весенних полевых работ

Министр сельского хозяйства Максим Менкнасунов провел выездное совещание в Октябрьском районе. Обсудили планы на предстоящий сезон.

Главная задача, подчеркнул руководитель ведомства, сохранить урожайность риса как минимум на уровне прошлого года и избежать выбытия посевных площадей. На эти цели будет выделена господдержка в размере 9 млн. рублей.

Калммелиоводхозом в рамках Госзадания предусмотрено затопление рисовых чеков площадью почти 65 млн кубических метров по льготной цене. Благодаря чему хозяйства смогут посеять рис на площади почти в три тысячи гектаров.

А с учетом севооборота общая посевная площадь увеличится в два раза. Таким образом, район сможет обеспечить запас кормов для сельхозживотных почти на 166%.

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