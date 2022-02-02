Борцоки - любимое национальное лакомство. Что оно символизирует, и как правильно его приготовить?

Особый смысл

Издавна предки калмыков задабривали высшие силы жертвоприношениями. Когда-то это были животные. Но учение Буддизма, что широко распространилось среди всех монгольских народов, принесло с собой философию о ценности каждой жизни. Поэтому с годами жертвоприношения заменили изделия из теста - борцоки. Теперь каждая их форма - это пожелание для себя и родных. И мы подробно разобрали, что значит каждый вид лакомства:

Но как их приготовить? У каждой хозяйки свой способ. Мы собрали самые популярные из них.