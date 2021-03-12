Калмыкия сэкономит на рефинансировании банковских займов

Решение об этом принято Правительством региона. Таким образом, все кредиты, привлекаемые в текущем году, направят на замену ранее привлеченных, но уже по более низким процентным ставкам, сообщают на сайте республиканского министерства финансов. Это существенно скажется на снижении долговой нагрузки на бюджет. Средства направят на досрочное погашение действующих кредитных договоров со ставками от 8 с лишним до 6,5 процента годовых. В результате - средняя ставка по банковскому долгу Калмыкии составит 6 процентов, что на 8 десятых меньше, чем вначале года. По данным профильного ведомства, экономия составит около 10 миллионов рублей.