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30 августа, 13:35
НовостиМолодёжная политика

Калмыцкие студенты приняли участие в очном этапе конкурса всероссийского чемпионата «Soft Skills Russia»

Калмыцкие студенты приняли участие в очном этапе конкурса всероссийского чемпионата «Soft Skills Russia»

Делегация Элистинского политехнического колледжа и факультета среднего профессионального образования КалмГУ участвовала в конкурсах, тренингах и стратегических сессиях. В итоге студент 3 курса политехнического колледжа вошёл в тройку победителей по компетенции «Проектное мышление», а первокурсница регионального опорного вуза была отмечена в категории «Открытие года».

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