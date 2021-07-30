Калмыцкие студенты приняли участие в очном этапе конкурса всероссийского чемпионата «Soft Skills Russia»

Делегация Элистинского политехнического колледжа и факультета среднего профессионального образования КалмГУ участвовала в конкурсах, тренингах и стратегических сессиях. В итоге студент 3 курса политехнического колледжа вошёл в тройку победителей по компетенции «Проектное мышление», а первокурсница регионального опорного вуза была отмечена в категории «Открытие года».