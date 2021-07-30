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30 августа, 13:03
НовостиРелигия

Администратор центрального хурула Йонтен гелюнг сегодня в Москве примет участие в совещание по вопросам дальнейшего развития буддийского образования в России

Администратор центрального хурула Йонтен гелюнг сегодня в Москве примет участие в совещание по вопросам дальнейшего развития буддийского образования в России

Его проводит Департамент государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России. Напомним, что в текущем году, при поддержке федерального ведомства в стране была проведена программа повышения квалификации «Буддизм в России» для специалистов в области религиоведческих исследований.

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