22 февраля, 11:17
Калмыцкие боксеры – победители и призеры межрегионального турнира
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Соревнования прошли в городе Ахтубинск Астраханской области. Степной региона представили ребята из Октябрьского района.
Соревнования прошли в городе Ахтубинск Астраханской области. Степной региона представили ребята из Октябрьского района.
Золотые медали в своих категориях завоевали Ислам Алиев, Данзан Бадмаев, Денис Бембеев и Аршан Доржеев. Эльдар Алиев и Юрий Шараев стали серебряными призерами состязаний. "Бронзу" выиграл Давид Дандыков.
Все они – воспитанники тренера Арслана Шакуева.
Фото: Администрация Октябрьского РМО РК