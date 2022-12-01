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22 февраля, 11:17
Новости

Калмыцкие боксеры – победители и призеры межрегионального турнира

Калмыцкие боксеры – победители и призеры межрегионального турнира

Соревнования прошли в городе Ахтубинск Астраханской области. Степной региона представили ребята из Октябрьского района.

Золотые медали в своих категориях завоевали Ислам Алиев, Данзан Бадмаев, Денис Бембеев и Аршан Доржеев. Эльдар Алиев и Юрий Шараев стали серебряными призерами состязаний. "Бронзу" выиграл Давид Дандыков.

Все они – воспитанники тренера Арслана Шакуева.

Фото: Администрация Октябрьского РМО РК

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