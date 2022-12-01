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22 февраля, 11:09
Новости

"Харсачнр"

"Харсачнр"

Конкурс смотр строя и песни провели в Яшкульской школе-интернате. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. В нем участвовали ученики средних классов. Ребята показали свои навыки в строевой подготовке. Каждое выступление было ярким и запоминающимся.

Победителем признана команда шестого класса "Десантники". Второе место завоевали семиклассники "Летчики", третьими стали представители пятого класса – "Громовцы". Лучшим командиром признан Даниил Будилин.

Фото: Администрация Яшкульского РМО РК

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